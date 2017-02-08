حالة مطرية ستؤثر على الشرقية والرياض بداية الأسبوع المقبل

“الأحساء اليوم” – الأحساء

توقّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك والباحث الفلكي المعروف الدكتور خالد الزعاق حالة مطرية على مناطق متفرقة من المملكة ينتظر أن يبدأ تأثيرها بداية الأسبوع المقبل بإذن الله.

وقال الزعاق إن الحالة المطرية المقبلة ستكون متفاوتة، وستؤثر بشكل مباشر في بداية الأسبوع على المنطقة الشرقية، فيما ستتغشى سماء الرياض في منتصف الأسبوع بحول الله.

وأشار الباحث الفلكي إلى أنه خلال اليومين المقبلين ستتحدد ماهيتها بشكل أكبر.

إلى ذلك، أشار الزعاق إلى أنه خلال هذه الأيام سنلاحظ بداية ظهور أوراق الأشجار بشكل متفش في جميع أنواع النباتات،ذاكراً أن أهالينا سابقا يستدلون على ذلك ببداية دفء باطن الأرض.