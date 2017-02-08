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الأربعاء, 11 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 8 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“حساب المواطن”: دعم المبتعث سيخصص لأفراد أسرته المقيمين بالداخل

“حساب المواطن”: دعم المبتعث سيخصص لأفراد أسرته المقيمين بالداخل

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن لجنة وزارية مشكلة من وزارات “الاقتصاد والتخطيط، والمالية، والعمل” ستنظر في حالات المواطنين المقترضين من المصارف والمؤسسات التمويلية.

وأوضح المشرف العام على برنامج “حساب المواطن” ماجد العصيمي، أن الدعم المقدم لرب الأسرة المبتعث سيقتصر على أفراد الأسرة المقيمين داخل المملكة، وأن رب الأسرة يمكنه الاستفادة من البرنامج عقب عودته إلى المملكة.

وكشف العصيمي، وفقا لـ”الاقتصادية” أن الباب سيفتح الأحد المقبل لمستفيدي الضمان الاجتماعي لتحديث بياناتهم في “حساب المواطن”، نافياً ما تردد بفرض عقوبات على من يدخل معلومات خاطئة عند التسجيل، مؤكداً أن العقوبة ستطال من يزور الوثائق للتحايل والتسجيل في البرنامج، ومن يقع في خطأ أثناء التسجيل سيتم إشعاره بذلك.

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