الجبير: الموقف السعودي التركي متطابق حيال تدخلات إيران في المنطقة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قال وزير الخارجية عادل الجبير إن الموقف السعودي التركي متطابق في كثير من القضايا الهامة في المنطقة، وفي مقدمتها التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة.

وأكد خلال المؤتمر الذي عقده في أنقرة مع نظيره التركي تشاوش أوغلو أن لدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس التركي أردوغان رغبة لتعزيز العلاقات لخدمة مصالح البلدين الشقيقين.

وفيما يخص الأزمة السورية، قال الجبير إن تدخلات من جانب إيران وحزب الله في سوريا عقدت الحل، مشيراً إلى أن موقف السعودية هو الحفاظ على وحدة ومستقبل سوريا، مبدياً أمله في أن تؤدي محادثات أستانا إلى تثبيت وقف إطلاق النار.

وأكد الجبير خلال المؤتمر الصحافي أن السعودية تدعم تركيا في مواجهات المنظمات الإرهابية، وتعتبر حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية التركي تشاوش أوغلو بالعلاقات التركية السعودية شهدت تطورا كبيراً خلال الفترة الماضية، مبيناً أن المرحلة المهمة في قتال داعش في الباب والرقة والموصل، وأن تركيا سنتعاون مع الولايات المتحدة والسعودية في المرحلة المقبلة.

وقال وزير الخارجية التركي إن مقاتلين سورين وقوات خاصة تركية حققوا تقدما مهما في شمال سوريا في قتال تنظيم داعش الإرهابي. وأضاف أوغلو أن الهدف التالي سيكون مدينة الرقة السورية.