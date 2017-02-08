“التعليم”: لا يوجد بدلات نقل لمستخدمي المركبات الرسمية للوزارة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكدت وزارة التعليم أنه لن يتم صرف بدل ‘‘نقل‘‘ لكل من يتسلم سيارة رسمية، ما لم يكن يشغل وظيفة سائق، ويستخدم المركبة لمهام العمل الرسمية، موضحة أن هذا الإجراء جاء بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية، والمعتمد بالأمر السامي.

ونص القرار على أن تقوم كل جهة حكومية بتحديد استخدامات وأغراض كل سيارة تابعة لها، ووضع الضوابط التي تراها ملائمة لتنظيمها وترشيد استخدامها انطلاقا من طبيعة عمل الجهة نفسها، بحسب صحيفة ‘‘مكة‘‘.

وبناء على نص المادة (27/12) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، يُمنع الجمع بين استعمال سيارة حكومية والاستمرار في صرف بدل النقل الشهري.