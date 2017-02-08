“الكلباني” و”العشماوي” يزوران “تمور الأحساء”.. ومصنع الري يشجّع الترشيد

الأحساء – “الأحساء اليوم”

شهد مهرجان تسويق تمور الأحساء المُصنعة 2017، المنُظم في مقر مركز المعارض من قبل أمانة الأحساء، بالشراكة مع الغرفة التجارية، شهد أمس الثلاثاء، زيارة الشيخ عادل بن سالم الكلباني والأديب الشاعر الدكتور عبدالرحمن العشماوي، وكان في مقدمة مستقبليهما في مقر المهرجان أمين الأحساء المشرف العام على المهرجان المهندس عادل الملحم، ووكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس فؤاد الملحم، وعضو المجلس البلدي الدكتور أحمد البوعلي، ومدير العلاقات العامة والإعلام بالأمانة خالد بووشل.

الأحساء تزهو تمرًا وعلمًا

وقال الشيخ الكلباني بمناسبة هذه الزيارة: ما شاهدته في مهرجان تمور الأحساء سرني جدا، ففي هذا المهرجان وجدت تنوعًا في التمور ذات الجودة، والأحساء تزهو تمرًا وعلمًا، ويشدني إليها التآلف العجيب بين ساكنيها بدرجة لافتة للنظر، فزادكم الله علمًا وفضلًا وتآلفًا ومحبة وتراحمًا، وأطالب بالتمسك بذلك والحث عليه ونشره.

هذا، وقد تجوّل الشيخ الكلباني والشاعر العشماوي، في أركان المهرجان، واستمعا إلى شرح مفصّل عن محتوياته والهدف من تنظيمه والنتائج التي حققها في الجانب الاقتصادي والسياحي والاجتماعي.

من جانبه، نوّه الدكتور العشماوي، بالأهمية التاريخية والثقافية للأحساء، لافتًا إلى ارتباطه وعلاقته الروحية والقلبية بها، مرتجلًا بيتًا من الشعر في التعبير عن مشاعره وتقديره للأحساء وأهلها، فقال:

يا واحة الأحساء جئت محملا *** بهموم أمتنا وجئت مؤملا

مصنع هيئة الري وتشجيع الري بالترشيد

ويمثل ركن مصنع التمور التابع لهيئة الري والصرف والمشارك في المهرجان دورًا مهمًا في عملية تعريف الزوار بما يقدمه المصنع، تحت إشراف ممثل هيئة الري والصرف عبدالمجيد السماعيل، الذي أوضح أن الركن يقوم بتعريف الزوار بمصنع التمور والتذوق من تمور المزارعين، مشيرًا إلى أن المصنع يقوم بشراء التمور من المزارعين بأعلى سعر من السوق دعمًا لهم.

وبيّن “السماعيل” أن المُطبق لطريقة الري بالترشيد يتم الشراء منه بمبلغ خمسة ريالات للكيلوجرام، ومن لا يُطبق ذلك بمبلغ ثلاثة ريالات للكيلوجرام، كما يتم أخذ كميات من التمور التي تفرز كهدايا للمناطق والجهات الحكومية والدول الصديقة، وكذلك للتبرعات الداخلية والخارجية، مبينًا أن المصنع يقوم سنويًا بإنتاج 25 ألف طن منها 18 ألف طن لتمور الأحساء والباقي لتمور مناطق المملكة.

ألعاب شعبية القديمة

وعلى مسرح سوق القيصرية بالمهرجان، تفاعل الزوار مع عروض الألعاب الشعبية القديمة تحت إشراف المخرج شهاب الشهاب، كمشاهد تمثيلية ومنها لعبة “طاق طاق طاقية”، ولعبة “شد الظهر”، ولعبة “اغراب”، ولعبة “الصوبة”، والتي وجدت تفاعلًا كبيرًا من الزوار تعريفًا بهذه الألعاب.

حياكة الصوف

فيما حرص الزوار على الاطلاع على الحرف اليدوية المشاركة في المهرجان، ولفت الانتباه ما تقوم به الحرفية فاطمة محمود العويشي، البالغة من العمر 40 عامًا، والمختصة بحياكة الصوف، والتي أكدت أن هذه الحرفة من الأعمال التي شغلت نساء الأحساء منذ زمن بعيد كونها من التراث الشعبي، وقد اعتبرها البعض مهنة لكسب الرزق والبعض الآخر تعلمها كهواية وملئ وقت الفراغ بما هو مسل ومفيد.

وأشارت “العويشي” إلى أنها تعلّمت حياكة الصوف وصنع السجاد وتلوينه وعمل فستان صوفي، وأنها تعلقت بعمل الصوف بشكل كبير فأصبحت تتعلم كل ما يخصه من “نقلات” أي أشكال للغرزة الصوفية، وأنها ترى في العمل اليدوي للصوف الرقي والتميز والرونق الذي لا يوجد في الملابس الجاهزة، فيستطيع الشخص انتقاء ألوان الملابس حسب ذوقه ورغبته ولا يكون مقيدًا بما يباع في السوق من ألوان وموديلات.