دراسة ألمانية: المكسرات يمكنها منع نمو الخلايا السرطانية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث اكتشف خبراء التغذية في جامعة “فريدريش شيلر يينا” الألمانية، أن المكسرات يمكن أن تمنع نمو الخلايا السرطانية.

ووفقا للموقع الطبي الأمريكي “Science Daily” فأوضح الباحثون أن المكسرات مليئة بالمواد الجيدة وتحمي من زيادة الوزن أو الإصابة بمرض السكر، وقال الدكتور “ويبكي سكلورمان”، أستاذ التغذية في قسم التغذية وعلم السموم بجامعة جينا، إن المكسرات لها تأثير وقائي ضد سرطان القولون.

وأكد الباحثون أن المكسرات لها تأثير إيجابي على الصحة لأنها من بين أمور أخرى، فهي تشارك في تنشيط دفاعات الجسم الخاصة لإزالة السموم التفاعلية من الجسم، كما أنها تحمى من تلف الحمض النووي الذي يؤدي إلى تطور مرض السرطان.

وأضاف الباحثون أن الأنواع المختلفة من المكسرات مثل البندق وعين الجمل، وكذلك اللوز والفستق، تنشط الإنزيمات الواقية، كما أنها تعمل على موت الخلايا المبرمجة في الخلايا السرطانية وبالتالي تدمرها.