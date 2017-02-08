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الأربعاء, 11 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 8 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الإحصاء” تكشف عن متوسط الأجر الشهري للمواطنين والوافدين

“الإحصاء” تكشف عن متوسط الأجر الشهري للمواطنين والوافدين

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشفت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء،  أن متوسط الأجر الشهري للمواطنين بلغ 10.5 ألف ريال خلال النصف الأول من 2016، مقابل 3.6 ألف ريال للأجانب الوافدين، ومتوسط الأجر الشهري للمشتغلين بالمملكة من 2014 إلى 2016 نحو 10.6 ألف ريال للذكور من المواطنين، مقابل 9.5 ألف ريال للمواطنات العاملات، فيما بلغ متوسط الأجر الشهري العام لجميع العاملين في المملكة بنهاية النصف الأول 2016 حوالي 6.3 ألف ريال.

وقالت بيانات “الهيئة”: إنّ هُناك تباين في متوسط الأجر الشهري وفقاً لنوع القطاع، مستشهدةً بأن متوسط أجر المواطنين العاملين في قطاع الأعمال العام الراتب الأعلى سجّل نحو 15.1 ألف ريال، مقابل 10.7 ألف ريال للأجانب، بينما لم يتجاوز متوسط أجر المواطن 7.9 ألف ريال في منشآت القطاع الخاص، و3.9 ألف ريال للوافد، لافتةً إلى أنّ أعلى متوسط شهري للعاملين كان في الفئة العمرية بين 50 و54 سنة، بـ15 ألف ريال للمواطن، مقابل 6.7 ألف ريال للعامل الأجنبي الذي يتجاوز عمره 65 عاماً.

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