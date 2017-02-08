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الأربعاء, 11 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 8 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

«ساما» تلزم شركات التأمين بتوطين وظائف «مطالبات المركبات»

«ساما» تلزم شركات التأمين بتوطين وظائف «مطالبات المركبات»
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