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الأربعاء, 11 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 8 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

لمدة 6 أشهر.. تناول العنب يقي خطر الإصابة بـ«ألزهايمر»

لمدة 6 أشهر.. تناول العنب يقي خطر الإصابة بـ«ألزهايمر»

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكدت نتائج دراسة حديثة أهمية تناول العنب مرتين يوميًا لمدة ستة أشهر، لحماية خلايا المخ من تراجع كفاءتها والإصابة مبكرًا بمرض ألزهايمر.

 

وأوضحت الدراسة، أن اتباع نظام غذائي غني بثمار العنب، يُسهم بصورة فعالة في الحماية من تراجع كفاءة ترابط النشاط الأيضي المعني بتحسين القدرة الإدراكية والذاكرة.

 

وأكدت الدراسة، أن استهلاك العنب بكميات وفيرة يسهم في تعزيز آلية التمثيل الغذائي، وقال الدكتور دانيال سيلفرمان، أستاذ المخ والأعصاب بجامعة كاليفورنيا الأمريكية: ‘‘تفحص الدراسة تأثير تناول ثمار العنب الطازجة بأكملها، مقابل أخذ المركبات الطبيعية المعزولة من هذه الثمار بصورة منتظمة، ومدى فاعليتها في توفير تأثير وقائي ضد التراجع المبكر في كفاءة خلايا المخ وزيادة مخاطر الإصابة بألزهايمر‘‘ موضحًا، أن الدراسة التجريبية أوجدت أدلة متزايدة على تدعيم الدور الإيجابي لتناول العنب في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

 

 

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