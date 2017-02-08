“العدل” تدعو منسوبيها للتسجيل في خدمات التأمين الطبي

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكّدت وزارة العدل، الأربعاء (8 فبراير 2017)، أن الإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة (ممثلة في إدارة التواصل الداخلي) تعكف على توفير أفضل الخدمات لمنسوبي الوزارة وأسرهم.

وأوضحت الوزارة أنه يتم حاليًا تقديم خدمات التأمين الطبي بأسعار مناسبة، لكن نظرًا لضرورة إحصاء الراغبين في الاشتراك بالخدمة مع أسرهم، من أجل التوصل لاتفاق محدد مع مقدم الخدمة.

وطالبت الوزارة من يرغبون في الاشتراك بهذه الخدمة، بضرورة تعبئة النموذج المرفق بالرابط وإرفاقه المستندات المطلوبة، وتسليمه لمنسق إدارة التواصل الداخلي بالفرع، أو في إدارة التواصل الداخلي بديوان الوزارة.

وبينت الوزارة أن هذه الخطوة تأتى حرصًا على تقديم الخدمات لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل متميزة لهم.