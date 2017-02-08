تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الأربعاء, 11 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 8 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“العدل” تدعو منسوبيها للتسجيل في خدمات التأمين الطبي

“العدل” تدعو منسوبيها للتسجيل في خدمات التأمين الطبي

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكّدت وزارة العدل، الأربعاء (8 فبراير 2017)، أن الإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة (ممثلة في إدارة التواصل الداخلي) تعكف على توفير أفضل الخدمات لمنسوبي الوزارة وأسرهم.

 

وأوضحت الوزارة أنه يتم حاليًا تقديم خدمات التأمين الطبي بأسعار مناسبة، لكن نظرًا لضرورة إحصاء الراغبين في الاشتراك بالخدمة مع أسرهم، من أجل التوصل لاتفاق محدد مع مقدم الخدمة.

 

وطالبت الوزارة من يرغبون في الاشتراك بهذه الخدمة، بضرورة تعبئة النموذج المرفق بالرابط وإرفاقه المستندات المطلوبة، وتسليمه لمنسق إدارة التواصل الداخلي بالفرع، أو في إدارة التواصل الداخلي بديوان الوزارة.

 

وبينت الوزارة أن هذه الخطوة تأتى حرصًا على تقديم الخدمات لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل متميزة لهم.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

تطاول على مواطنة.. إنهاء خدمات مقيم يعمل سائقاً بإحدى شركات التطبيقات

تطاول على مواطنة.. إنهاء خدمات مقيم يعمل سائقاً ...

«الزراعة»: لا صحة لاستقبال حيوانات مصابة بالحمى القلاعية

«الزراعة»: لا صحة لاستقبال حيوانات مصابة بالحمى القلاعية

«ساما» تلزم شركات التأمين بتوطين وظائف «مطالبات المركبات»

«ساما» تلزم شركات التأمين بتوطين وظائف «مطالبات المركبات»

“الجزائية” تُصدر حكماً بسجن مواطن 7 سنوات لتأييده “داعش”

“الجزائية” تُصدر حكماً بسجن مواطن 7 سنوات لتأييده ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*