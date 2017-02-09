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الخميس, 12 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 9 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الشورى” يطالب بنك التنمية الاجتماعية برفع قيمة القروض الإنتاجية

“الشورى” يطالب بنك التنمية الاجتماعية برفع قيمة القروض الإنتاجية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

طالب أعضاء بمجلس الشورى، بنك التنمية الاجتماعية برفع قيمة القروض الإنتاجية كماً وكيفاً، والاستمرار في تحسين ورفع آلية تسديد القروض ومتابعتها ليساعد ذلك في استدامة أموال البنك.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى، أمس الأربعاء، حيث أكد أعضاء المجلس على أهمية إعادة هيكلة الوظائف لبنك التنمية الاجتماعية، ودراسة أسباب تراجع الطلب على بعض القروض.

من جهته رأى أحد الأعضاء عدم الاكتفاء بالدعم المادي فقط للأسر المنتجة، حيث طالب بدعم هذه الأسر دعماً مالياً وإدارياً وذلك لإمكان تحويلها إلى مؤسسات ناشئة ثم مؤسسات صغيرة.

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