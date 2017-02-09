غرفة الأحساء تشارك في اجتماع أمناء العموم بمقترح لتطوير “الارتباط الإلكتروني التفاعلي”

الأحساء – “الأحساء اليوم”

شاركت غرفة الأحساء، في اجتماع أمناء عموم الغرف التجارية الصناعية السعودية، الذي استضافته الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، بعد ظهر أمس الأربعاء، في مقرها الرئيس، بحضور الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود المشاري.

وبحث الاجتماع أوجه دعم أعمال الغرف والمساهمة في تنمية الموارد المالية لها بما يعينها على التوسع والتطوير في خدماتها المقدمة لقطاع الأعمال، وكذلك بحث آفاق تعزيز التعاون فيما بينها في مجال المبادرات والبرامج وخطط العمل المشتركة، التي تخدم مسيرة التنمية وتوسعة فرص الاستثمار، وتهيئة القطاع الخاص للشراكة الفعلية مع القطاع الحكومي، ورفع وتيرة التدريب وتبادل ونقل الخبرات، بما يدفع بأعمالها لتحقيق استراتيجياتها وزيادة ايراداتها وترقية خدمات المنتسبين.

ومن جهته، نوّه أمين عام غرفة الأحساء عبدالله بن عبدالعزيز النشوان، بأهمية الدور المناط بالغرف التجارية الصناعية في المرحلة الحالية في ظل رؤية المملكة 2030م، مبينًا أن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع تفرض أهميتها خاصة البند المتعلق بالنظر في اعتماد الغرف التجارية والصناعية كمقدمة للخدمات لرجال الأعمال ومنها التصاديق الورقية والإلكترونية، إضافة إلى ما يمثله هذا اللقاء من فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الغرف واتخاذ التوصيات المناسبة حيال المعوقات التي قد تعترض عملها.

وأوضح أن الاجتماع ناقش عددًا من المحاور المهمة وسلّط الضوء على بعض المقترحات التطويرية، من بينها مقترح غرفة الأحساء المتوافق مع توجّه وزارة التجارة والاستثمار والخاص ببرنامج التصاديق الإلكترونية الحديثة، والذي يهدف للخروج بحل تقني ذكي لتسهيل عملية التصاديق الإلكترونية المتوافقة مع الخدمات الإلكترونية المقدمة من عديد الجهات الرسمية بالدولة كجزء من منظومة وبرامج الغرف في مجال الحكومة الإلكترونية.

وبيّن أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الارتباط الإلكتروني التفاعلي بين القطاع الخاص والغرف والجهات الرسمية المعنية بتسهيل إجراءات رجال وسيدات الأعمال، كذلك إمكانية الارتباط بين الشركات مع بعضها البعض بالإضافة إلى امكانية التصديق والطباعة في مكان تواجد رجل الأعمال أينما كان، وهو ما من شأنه توسّيع وتيسيّر نطاق الخدمات المقدمة للمشتركين والارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الغرف حاليا عبر تيسير الإجراءات وتنويع قنوات التواصل وأدواته، ودعم استعمال التطبيقات الإلكترونية الحديثة.

النشوان لفت إلى أن اجتماعات الأمناء العامين للغرف تأتي في مرحلة مهمة ضمن سياق مواكبة تحديات تطوير العمل الداخلي للغرف؛ بما يسهم في تدعيم قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية من جهة وبين القطاع الخاص والمواطن من جهة أخرى، مبينًا أن هذا الاجتماعات تصب في إطار تبني رؤى وتطبيقات تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرتبطة ببرنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030م.