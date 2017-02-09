تقنية الأحساء تهيئ المتدربين الجدّد للفصل الثاني للحياة التدريبية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أقامت الكلية التقنية بالأحساء، مؤخرًا، برنامجًا لتهيئة المتدربين الجدد لـ (950) متدربًا للفصل التدريبي الثاني من العام 37-1438هـ، ولمدة يومين، تضمن حفل استقبال منوع على مسرح الكلية بمبنى رقم (9)، نظمته وحدة الخدمات الإرشادية، بالتعاون مع وحدة النشاط وإدارة خدمات المتدربين ومركز الموهوبين وإدارة العلاقات العامة والإعلام؛ بهدف تعريف المتدربين الجدد بأنظمة ولوائح الكلية وحقوقهم ووجباتهم، وكذلك تعريفهم بمرافق وأقسام الكلية.

وبدأ الحفل بآيات عطرة من الذكر الحكيم، ثم كلمة لعميد الكلية عادل بن عبدالله المحبوب، رحّب فيها بالمتدربين الجدد، وحثهم على بذل الجد والاجتهاد، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم التدريبية.

ومن جانبه، أكد وكيل الكلية لخدمات المتدربين غازي بن صالح العيد، في كلمته بالحفل، أن جميع العاملين في الكلية يسعون جاهدين لتقديم أفضل الخدمات للمتدربين، مبينًا حقوق المتدربين وواجباتهم والالتزام بأنظمة الكلية والاستفادة الإدارات الخدمية التي من شأنها تقديم وتذليل كل ما يواجهه المتدرب في حياته التدريبية، فيما شرح مدير القبول والتسجيل خالد بن عبدالعزيز السبيعي، حقوق وواجبات المتدربين، وكذلك حقيبة المتدرب المستجد التي تضم دليل المتدرب ورزنامة التدريب، طريقة حساب المعدل ونبذه عن خدمات المتدربين.

وعن فعاليات برنامج استقبال المتدربين الجدد، استعرض مدير وحدة الخدمات الإرشادية محمد بن عبدالله الحمام، الخدمات التي تقدمها وحدته للمتدربين، واشتمل البرنامج على دورة في أهمية المستقبل قدمها رئيس وحدة النشاط شكري الحمام، كما قدم مدير العلاقات العامة والإعلام وليد بن محمد الشويهين، عرضًا تقديميًا إعلاميًا عن برامج وفعاليات ومناشط الكلية، وكذلك الفيلم الوثائقي “قصة نجاح”، كذلك قدم رئيس مركز الموهوبين المهندس محمد بن خالد الشريدي تعريفًا بالمركز وإنجازاته، فيما قدم المهندس محمد الربيع تعريفًا عن بوابة التدرب الالكتروني وكيفية التسجيل في بوابة المتدربين.

إلى هنا، قام فريق الجوالة بقيادة محمد المحيفيظ، ومشرف النشاط الرياضي أسامة العبدالقادر، بتوزيع استمارة حصر رغبات المتدربين للمشاركة في أنشطة الكلية التي تضم النشاط الثقافي والتقني كالتصميم بالفوتوشوب والمونتاج بالحاسب والابتكارات التقنية والتحرير الصحفي والتمثيل والإخراج المسرحي، والنشاط الاجتماعي كالرحلات التقنية وبرامج خدمة المجتمع، والنشاط الرياضي والكشفي، وكذلك برامج نادي التصوير الضوئي التي عرف بها رئيس النادي علي اليوسف؛ ليختتم البرنامج بتوزيع الجداول التدريبية للمتدربين لبداية حياة تدريبية جديدة للمساهمة في بناء هذا الوطن الغالي.