تغطية إعلامية واسعة للقاء الفتح و”ناساف” الأوزبكي بدوري أبطال آسيا

الأحساء – “الأحساء اليوم”

استقبل المركز الإعلامي الخاص بملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالهفوف، الذي احتضن لقاء تصفيات المجموعات بين الفتح وناساف الاوزبكي، مساء أول أمس، وسائل الإعلام المختلفة لتغطية الحدث رغم كونها المشاركة الثانية للفتح في الآسيوية، والذي لم يكن مقنعًا في المشاركة الأولى في الموسم الماضي، حيث حصل على نقطتين منها فقط، أما المشاركة الحاليّة الثانية فتعتبر جيدة عطفًا على أنه الفوز الأول للفريق والذي ستنقله إلى تصفيات المجموعات الآسيوية.

ومن اللافت أن التغطية الإعلامية المباراة أتت من صحف مختلفة سواء ورقية أو إلكترونية فاقت العشرين مراسلًا ومصورًا، جعلت المركز الإعلامي للمباراة أشبه بخلية.

وحول انطباع الإعلاميين والمصورين، أكد مصور الشركة السعودية عيسى الدبيسي، أن العمل في المركز الإعلامي كان مميزًا بتوفير كل المتطلبات من شبكة إنترنت وأجهزة الحاسب الآلي التي سهلت علينا إرسال الصور سريعًا، في حين أكد مصور “صحيفة النادي” علي الضيق، أن “ما قام به المركز الإعلامي بتسهيل دخولنا أرضية الملعب حتى وصولنا للمؤتمر الصحفي كان بشكل يسير؛ مما أسهل تأدية عملنا”.

أما المحرر في صحيفة الرياض مصطفى الشريدة، فأكد أن الأمر تطلب دقائق من دخولنا المدينة الرياضية حتى وصولنا إلى مقر الإعلاميين في مدرجات الملعب، وكذلك شهدنا حسن التنظيم من إدارة الملعب التي وضعت كوادر مميزة سهلت دخولنا للملعب ووصولنا للمؤتمر الصحفي.

ولم يخفِ مراسل الرياضية عادل الدحيلان، ما قدمه المركز الإعلامي للملعب من ضيافة متكاملة، إضافة إلى توفير شبكة الإنترنت التي أكد أنها ساعدتهم على التواصل مع صحفهم بطريقة سهلة وسريعة، وإرسال المواد الصحفية في وقت مبكّر.

وختم الجميع، بتوجيه الشكر لمدير مكتب هيئة الأحساء لرعاية الشباب عبداللطيف العرادي، ومدير ملعب الأحساء إبراهيم المبرزي، وجميع الكوادر التي عملت على تسهيل أداء مهامهم بكل يسر.