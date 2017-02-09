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الخميس, 12 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 9 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

امرأة تشهّر بطليقة زوجها.. وغيرتها تكلفها 80 جلدة والسجن عامين

امرأة تشهّر بطليقة زوجها.. وغيرتها تكلفها 80 جلدة والسجن عامين

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قضت محكمة المدينة المنورة بسجن سيدة لمدة عامين وجلدها 80 سوطاً وتغريمها 10 آلاف ريال، لتورطها في جريمة سب وقذف وتشهير بطليقة زوجها عبر الإنترنت.

وتعود تفاصيل القضية، وفقا لـ”المدينة”، إلى بلاغ ورد للجهات المختصة من مواطن، يشكو فيه من تعرض شقيقته لسب وقذف وتشهير في عدد من المواقع على الإنترنت دون معرفة مصدر تلك الإساءات.

بدورها، تفاعلت الجهات الأمنية مع البلاغ وتتبعت الملقم المستخدم وتبين أنه من هاتف باسم طليقها، الذي تم استدعاؤه ونفى خلال التحقيقات مسؤوليته عن حملة التشهير، كاشفا أن زوجته الحالية تستخدم أيضا الهاتف.

وبمواجهة الزوجة الجديدة اعترفت بارتكابها الجريمة خشية عودة طليقة زوجها إليه، خاصة بعد علمها بوجود مساع للصلح بينهما.

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