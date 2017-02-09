بالصور.. بلدية الهفوف تغلق 5محال مخالفة وتصادر الأغذية الفاسدة

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أوضح المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بن محمد بووشل، أنه امتدادًا لبرامج المتابعة الرقابية والتصحيحية للمنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة؛ أغلقت الأمانة ممثلة في بلدية الهفوف أمس الأربعاء، 5 محال لتحضير وتداول الأغذية، في السوق العام بوسط مدينة الهفوف؛ بعد رصد عدد من المخالفات المتعلقة بالمنشآت والعاملين.

ومن جهته، أكد رئيس بلدية الهفوف الدكتور قاسم الهزوم، تطبيق الجزاءات استنادًا للوائح والأنظمة البلدية بحق المخالفين، مبينًا أن الجولات الرقابية للمراقبين الصحيين تم من خلالها مصادرة وإتلاف 163 كيلوجرامًا من الأغذية “غير الصالحة للاستهلاك”، وكذلك الأدوات المستخدمة في تحضير أو تخزين الأطعمة.

وبيّن “الهزوم” رصد عدد من المخالفات للاشتراطات واللوائح البلدية ومن أبرزها: (تدني مستوى النظافة العامة للمنشأة، مخالفات في التجهيزات والمبنى، الإخلال باشتراطات النقل والتخزين، تداول الأغذية بطرق غير صحية، وجود لحوم مجهولة المصدر، أغذية مُحضّرة من اليوم السابق، تجهيز وتخزين أطعمة في سكن العمالة).



