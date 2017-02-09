“تعليم الأحساء” يعقد لقاء تثقيفيًا ضمن الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان

الأحساء – “الأحساء اليوم”

شهد اللقاء التثقيفي للتوعية بمرض السرطان، الذي نظّمته الصحة المدرسية بتعليم الأحساء المنعقد، اليوم الخميس، في القاعة الكبرى، حضورًا ومشاركة مجتمعية نوعية، بمشاركة رئيس القسم النسائي بجمعية مكافحة السرطان ابتسام النعيم، والدكتورة فاطمة المحيش استشارية الطب النفسي بمستشفى الصحة النفسية.

ومن جانبها، ثمنت “المحيش” الجهود إدارة التعليم في انعقاد هذا الملتقى، مستحثة الحضور على أهمية الإرادة في تخطي المرض، مشيرة إلى أهمية وجود العيادة النفسية إلى جانب عيادة طبيب مرض السرطان، لافتةً إلى أن بعض الأمراض المناعية مرتبطة بنفسية الإنسان وأهمية تقوية الجهاز المناعي للإنسان في مقاومة المرض، كاشفة عن أن 80% من المصابين بالمرض شفوا من المرض بتحسن الحالة النفسية، ومن يخضع للعلاج النفسي ولا نغفل الجانب الديني والرضا والصبر.

إلى جانب ذلك، اشتمل الحفل، الذي عرّفت ببرنامجه فاطمة الجعفري، على عدة إضاءات قدمتها منسوبات الصحة المدرسية “كن بخير كلمة”، قدمتها مساعدة مدير إدارة الصحة المدرسية الدكتورة وفاء السيف، كما شاركت الدكتورة فايزة العتيبي، بالحديث عن السبل الاحترازية للوقاية من المرض.

وقد شاركت الإدارة العامة للتعليم بالأحساء في المعرض الذي نظمته جمعية السرطان بالأحساء للحملة الخليجية للتوعية بمرض السرطان في مجمع العثيم مول، من خلال قيادات التعليم مساعد المدير العام للشؤون المدرسية يوسف الملحم، والمساعد للشؤون التعليمية حمد العيسى، والمساعد للخدمات المساندة عماد الجعفري، ومدير الصحة المدرسية ياسر الملا.

وشهد ملتقى اليوم حضورًا كبيرًا من منسوبات التعليم والمرشدات الصحيات بالمدارس، وصاحب تفعيل الحملة حملة إعلامية أطلقتها إدارة الإعلام التربوي شارك فيها منسوبو التعليم عبر تغريدات على حساب الإدارة في “تويتر”، إلى جانب قناة تعليم الأحساء على التليجرام.