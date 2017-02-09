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الخميس, 12 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 9 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

بسبب البطاريات.. احتراق مصنع “سامسونج” بالصين

بسبب البطاريات.. احتراق مصنع “سامسونج” بالصين

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تعرّض مصنع تابع لمجموعة “سامسونج” في مدينة تيانجين بالصين، أمس الأربعاء، لحريق جزئي بسبب نفايات تحتوي على بطاريات معيبّة دون وقوع أضرار بشرية.

ويعمل المصنع تحت إدارة “إس دي آي”، إحدى شركات مجموعة “سامسونج” الكورية الجنوبية، المسؤولة عن تطوير صناعة البطاريات وتقنيات الطاقة المتجدّدة، وإمداد “سامسونج موبايل”، الشركة المصنّعة للهواتف المحمولة بالبطاريات.

وقالت قوات مكافحة الحريق المحلية: إن الحريق نشب بسبب بطاريات من نوع ليثيوم “آيون” كانت موجودة في إحدى معامل الإنتاج بالمصنع وبطاريات أخرى لم يُكتمل تصنيعها.

ويعيد هذا الحريق، الذي استخدم في إطفائه نحو 19 عربة مكافحة نيران و110 فرد من أفراد قوات مكافحة الحريق المحلية للأذهان حالات انفجار بطاريات هاتف سامسونج “جالاكسي نوت 7″، مما أجبر الشركة لسحبها بشكل كامل من الأسواق.

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