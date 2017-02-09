القنصل الأمريكي ووفد ملتقى الإعلام الإلكتروني يزورون مهرجان تمور الأحساء

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أشاد القنصل العام للقنصلية الأمريكية في الظهران “مايكل هانكي”، خلال زيارته لمهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة (ويا التمر أحلى 2017)، والذي تنظمه أمانة الأحساء، بالتعاون مع الغرفة التجارية، وما تميز به معرض التمور من منتجات وأصناف عديدة للتمور، مؤكدًا أن الأحساء من عواصم التاريخ لما تمتلكه من مخزون ثقافي وتراثي عريق.

وقام القنصل الأمريكي، برفقة عائلته، بجولة على أركان المهرجان تعرّف من خلالها على أصناف التمور المصنعة، وشاهد سوق القيصرية والحرف اليدوية، واطلع على معرض عبير الأحساء للفنون التشكيلية، بصحبة أمين الأحساء والمشرف العام على المهرجان المهندس عادل الملحم.

وفد ملتقى الإعلام الإلكتروني.. سعداء بالزيارة

فيما قام وفد ملتقى الإعلام الإلكتروني الثاني بزيارة المهرجان، والتجول في أركان المعرض، حيث عبّر وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي عبدالرحمن الهزاع، عن بالغ سروره بما شاهد، وقال: باسمي ونيابةً عن زملائي المشاركين في ملتقى الإعلام الإلكتروني سعدنا بزيارة المهرجان، ووجدنا ما يسر الخاطر من الجوانب المشرقة للمنتجات السعودية بأنواع التمر.

وأضاف: “ووجدنا عينات من الشباب العاملين الحريصين على تقديم نموذج جيد لمنتجات التمور، وكذلك الاستغلال والاستفادة القصوى من كل أجزاء هذه النخلة المباركة لمنتجاتها حتى القهوة عملت من نوى التمر، ونحمد الله على ما أنعم علينا من خيرات في ظل قيادتنا الرشيدة حفظها الله”، مشيرًا إلى تميز أبناء الوطن والأسر المنتجة، مسجلًا إعجابه بمعرض عبير الأحساء للفنون التشكيلية ونصيبه الكبير من النجاح، مؤكدًا على تميز الأحساء في منتجاتها وفي مقدمتها تمر الخلاص.

وأشاد “الهزاع” بالدور الكبير والمهم للمركز الإعلامي في المهرجان بقيادة مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد محمد بووشل، موضحًا أن المركز الإعلامي يقدم خدمات جليلة للتعريف بهذا المهرجان ليعكس جزءًا مشرقًا من الواقع الذي نعيشه بالذات في الأحساء المشهورة بالتمور، ونتطلع للمزيد، مقدمًا شكره للقائمين على هذا المهرجان.

100 سيدة يشاركن في المهرجان

تشارك أكثر من 100 سيدة في مهرجان “ويا التمر أحلى” مابين موظفة وبائعة وحرفية ورعاية للمهرجان، حيث أسهم المهرجان بفتح مصدر الرزق للأسر المنتجة للمشاركة والاعتماد على تقنيات التسويق والنشر والتصميم الفني الإلكتروني جعلتهن يقتحمن التسويق الالكتروني عبر “تويتر – انستقرام” لإيصال منتجات التمر إلى أكبر شريحة وهم يحلمون بمقر رسمي يحتويهن بشكل دائم.

وذكرت المدربة المعتمدة في التمور بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” نوير صالح الزلفاوي، أنه تم العمل على تدريب الفتيات في المصانع والشركات المتخصصة في إنتاج التمور المصنعة على العديد من مهارات العمل الإنتاجي بما يتواكب مع التنمية التطويرية لمنتجات التمور، والتي ظهرت جلية وواضحة في أركان المهرجان بظهور العديد من المنتجات الجديدة المبتكرة والتي لاقت الاستحسان، مؤكدة أن الإنتاج اليدوي دائمًا ما يكون أفضل من الصناعي، وهو ما اعتدنا عليه حتى في كثير من المنتجات ذات المصادر غير التمرية.

فيما ذكرت مجموعة من الفتيات المشاركات في المهرجان، أن تمور الأحساء أصبحت مصدر رزق لديهن، وهذا ما ذكرته نسيبه العنزي، أن تمور الأحساء مليئة بالخيرات التي جعلت الأسر المنتجة تتجه إلى تسويقها بعيدًا عن الوسائل التقليدية في التسويق، وأصبحت عددًا من الأسر يعتمدن على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي للتسويق الذي يعتمد على الصورة، حيث اعتمد عدد من منتجي التمور والمصانع على الأسر المنتجة في تصنيع بعض الأكلات المعتمدة على التمر مثل العصيدة والممروس وبعض المعاميل.

وقالت سمية العبدالواحد، أن بعض من أصحاب المصانع ومنتجي التمور يعتمدون على الأسر المنتجة بعد تفوق الكثير من الفتيات الأحسائيات في مجال الإنتاج الغذائي المنزلي والتزامهن بالمواصفات الصحية، واهتمامهن بجودة منتجاتهن والذي يحظى بإقبال كبير منها (كيك تمر- كب كيك تمر- قطايف تمر)، مضيفة بأن تزيين التمر بلمسات نسائية جعل التسويق عبر الصورة أكثر وصولًا للعملاء؛ حتى إن منتجات فتيات الأحساء وصلت لدول الخليج، وباتت الأيادي الناعمة تعمل على سحب البساط من تحت أقدام العمالة الوافدة في إحدى أكبر أسواق التمور بالمملكة.