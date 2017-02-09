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الخميس, 12 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 9 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

جدة.. وفاة 4 أطفال وإصابة أمهم إثر اندلاع حريق في شقتهم

جدة.. وفاة 4 أطفال وإصابة أمهم إثر اندلاع حريق في شقتهم

“الأحساء اليوم” – الأحساء

توفي أربعة أطفال إثر اندلاع حريق بشقة سكنية في حي الروابي بمحافظة جدة، صباح اليوم الخميس، وأصيبت أمهم بإصابات بالغة دخلت على بسببها للعناية المركزة.

وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة باشرة صباح اليوم حادث حريق اندلع بشقة بحي الروابي، إثر ورود بلاغ بانبعاث أدخنة من المبنى.

وأضاف العقيد سرحان: “أن بلاغاً ورود من خلال مبلغ حضوري لفرقة الدفاع المدني مما يعطي بأن الحادث سبق ساعة البلاغ بوقت كافي لانتشار الغازات الناتجة عن الاحتراق حتى بدأ تصاعد اللهب والأدخنة يظهر للمارة خارج البناية ليشاهده أحدهم ويبادر بالانتقال بمركبته الخاصة إلى فرقة الدفاع المدني مبلغاً عند الساعة 9:05 من صباح اليوم”.

وأوضح أنه على الفور بادرت الفرق بالانتقال ومباشرة الحادث مع تمرير المعلومات الواردة من المبلغ للمركز الوطني ( 911 ) وبدورهم تم إكمال تحريك الفرق اللازمة والجهات المعنية للموقع، مشيراً إلى أنه مع وصول أول فرقة أعطت إشارة الوصول لموقع الحادث للمركز الوطني لتباشر عملها في اقتحام الشقة المشتعلة والعمل بحثاً عن ناجين في أروقتها المكتظة بالأدخنة مع ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة نتيجة الاحتراق.

وتابع العقيد سرحان أنه أثناء عمليات البحث تم العثور على أربعة أطفال برفقة والدتهم بداخل غرفة متأثرين بحالة اختناق شديدة، وتم إخراجهم جميعا عن طريق الفرق ونقلهم من خلال الهلال الأحمر إلى المستشفى، وتم إخلاء قاطني البناية المكونة من دورين لسطح البناية نتيجة انتشار الأدخنة بأروقتها.

وأكد متحدث باسم الدفاع المدني بمكة “أن المعلومات الأولية للتحقيق تفيد بأن الحريق اندلع في مجلس مقابل لصالة الجلوس، وقد التهمت النيران اجزاء كبيرة منه وامتدت الى الجزء المجاور للمجلس”.

وأبان أن الحادث نتج عنه وفاة أربعة اطفال نتيجة الاختناق تترواح أعمارهم بين (ثلاثة أشهر وسبع سنوات)، بينما أُدخلت الأم في العقد الثالث من العمر للعناية المركزة ومازال التحقيق في الحادث جاريا.

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