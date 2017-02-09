“الكلباني” يزور بيت البيعة والمدرسة الأميرية ويتعرّف بأهميتهما التاريخية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

زار الشيخ عادل الكلباني، أمس الأربعاء، بيت البيعة (الملا) والمدرسة الأميرية (بيت الثقافة) وسط الهفوف التاريخي.

وفي الأثناء، قدّم مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الأحساء خالد بن أحمد الفريدة، شرحًا للشيخ عن أهمية الموقعين التاريخيين، موضحًا أن بيت البيعة الواقع في حي الكوت أحد أشهر الأحياء العريقة والمعروفة في قلب مدينة الهفوف، تعود ملكيته للشيخ عبداللطيف المُلا، وقد أسس منزل البيعة عام 1203هـ، وقام ببنائه الشيخ عبدالرحمن بن عمر بن محمد بن عمر المُلاَّ قاضي الأحساء في تلك الفترة.

وذكر “الفريدة” أن الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن (طيب الله ثراه) أقام في بيت البيعة في يوم الأحد ليلة الإثنين 28/5/1331هـ، وبايعه أهالي الأحساء فيه، مشيرًا إلى ترميم البيت وتحويله إلى متحف يحكي قصة مبايعة أهالي الأحساء للملك المؤسس.

وبيّن “الفريدة” أن المدرسة الأميرية “بيت الثقافة”، هي مدرسة حكومية سعودية تقع في الهفوف بـمحافظة الأحساء، وبدأ بناؤها عام 1937م، وافتتحت رسميًا في فبراير 1941م، تحت رعاية الأمير سعود بن جلوي أمير الأحساء وقتها، لافتًا إلى أن المدرسة الأميرية هي واحدة من أقدم المدارس الحكومية في السعودية.