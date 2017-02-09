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الخميس, 12 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 9 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 30 ألف سلة غذائية على المتضررين في مديريات صنعاء

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 30 ألف سلة غذائية على المتضررين في مديريات صنعاء

“الأحساء اليوم” – الأحساء

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 30 ألف سلة غذائية على مديريات محافظة صنعاء، تحتوي احتياجات الأسرة من المواد الغذائية الأساسية، استفاد منها 180 ألف شخص من خلال شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية (YDN)، وذلك لتخفيف من معاناة المستفيدين ولتحسين الوضع المعيشي للنازحين والمتضررين.

ووزعت هذه السلال مؤخراً في مديريات سنحان وهمدان وبني مطر وبني حشيش وأرحب والاعروش وبني شداد والطيال والحصن وجحانة ونهم، كما شمل التوزيع تجمعات النازحين من محافظة صنعاء.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يأتي امتدادا لمشاريع المركز البالغ عددها 112 مشروعا حتى الآن، نفذت بمحافظات اليمن كافة، بالتعاون مع 80 شريكا أمميًا وإقليمياً.

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