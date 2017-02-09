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الخميس, 12 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 9 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الإنذار المبكر” يحذر من أمطار رعدية على الشرقية و6مناطق أخرى

“الإنذار المبكر” يحذر من أمطار رعدية على الشرقية و6مناطق أخرى

“الأحساء اليوم” – الأحساء

نبّه النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، إلى توقعات بهطول أمطار رعدية على 7 مناطق بالمملكة، من يوم السبت إلى الاثنين من الأسبوع المقبل – بمشيئة الله-.

وأوضح الإنذار المبكر أن المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها هي “الرياض، والحدود الشمالية، والجوف، وعسير، والباحة، ونجران، وتكون متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية”.

كما يتوقع – بمشيئة الله- انخفاض في درجات الحرارة ونشاط في الرياح السطحية على شمال وغرب المملكة من يوم الأحد ومن ثم على وسط وشرق المملكة.

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