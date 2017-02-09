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الخميس, 12 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 9 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

مؤشر “الأسهم” يغلق على ارتفاع

مؤشر “الأسهم” يغلق على ارتفاع

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية (الخميس 9 فبراير 2017 ) مرتفعًا 1.86 نقطة، ليقفل عند مستوى 6969.26 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.5 مليار ريال.

 

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 189 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 99 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 74 شركة ارتفاعًا في قيمتها، بينما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.

 

وكانت أسهم شركات تهامة، وأسيج، ولازوردي، وميد غلف للتأمين، ومبرد، الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات الأهلية، ورعاية، وولاء، وأكسا التعاونية، وعناية، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.21% و3.17%.

 

وكانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، وسوليدرتي تكافل، وملاذ للتأمين، وأمانة للتأمين هي الأكثر نشاطا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك، وتهامة، والراجحي، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

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