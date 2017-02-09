«حساب المواطن»: يحق لرجال المال والأعمال الحصول على الدعم

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكَّد برنامج ‘‘حساب المواطن‘‘ أحقية رجال المال والأعمال، وأصحاب المراتب الممتازة في التسجيل بالبرنامج، مبيناً أنه متاح لجميع المواطنين دون استثناء، أو تحديد لمستوياتهم، أو نشاطهم التجاري.

وقال المشرف على البرنامج، ماجد العصيمي: ‘‘إن امتناع بعض المواطنين عن التسجيل في حساب المواطن؛ بحجة عدم انكشاف أرصدتهم البنكية، أو عقاراتهم المسجلة بأسمائهم غير مبرر‘‘.

واعتبر العصيمي: أن هؤلاء فوَّتوا على أنفسهم فرصة الحصول على الدعم في حال كانوا ضمن الفئات المشمولة، وأن البرنامج يتبع جهة حكومية رسمية لن تطلع على أسرار المتقدمين البنكية التي تصونها مؤسسة النقد، أو غيرها، بحسب ‘‘اليوم‘‘.

وأضاف: حساب المواطن أُنشئ لرفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين، وسيصبح القناة الرئيسية الوحيدة للحصول على الدعم الحكومي، حيث سيدمج تحته الضمان الاجتماعي، وإعانة التأهيل الشامل، وما في حكمها.

وبلغ عدد المسجلين في الضمان الاجتماعي بالبرنامج، بين رب أسرة أو مستقل، ما يقارب 2.40 مليون، ليصبح المجموع النهائي للمسجلين 8597283 مواطناً ومواطنة.