تعرف على فوائد وأضرار مشروب «الكركديه»

“الأحساء اليوم” – الأحساء

يساعد مشروب الكركديه في علاج ضغط الدم المرتفع، خاصة لدى كبار السن الذين يعانون من مشاكل ارتفاع الضغط باستمرار، حيث يعمل الكركديه على خفض ضغط الدم حتى 10 درجات.

ويُنصح خبراء الصحة بتناوله في حالة نوبة ارتفاع الضغط الطارئة، بمعدل 3 أكواب، ويعمل الكركديه ايضا على إدرار البول والمساعدة في حماية القلب من المضاعفات، بالإضافة إلى الفوائد الأخرى ومنها:

الكولسترول: يحتوي الكركديه أيضاً على مواد مضادة للأكسدة، حيث تساعد على تقليل نسبة الكولسترول الضار، وبالتالي حماية القلب والأوعية الدموية، ليس ذلك فقط تأثيره على الدهون بل يساعد أيضاً على خفض نسبة الجلوكوز بالدم وبذلك يساعد في علاج مرضى السكرّي.

حماية الكبد: أثبتت الدراسات أن مضادات الأكسدة الموجودة بالكركديه تساعد الكبد على أداء وظائفه، والتخلص من المواد الضارة والخلايا التالفة وبذلك يحافظ على صحة الكبد ويزيد من قدرته على القيام بوظائفه.

السرطان: مضادات الأكسدة وفي الكركديه لها دور كبير في محاربة السرطان بل والوقاية منه، حيث أثبتت الدراسات أن الكركديه يعمل على منع نمو و انتشار الخلايا السرطانية.

مضاد للالتهابات والبكتريا: الكركديه غني بحمض الاسكوربيك أو فيتامين ج، والذي له دور كبير في تقوية الجهاز المناعي، وله القدرة على تخفيف الالتهابات والقضاء على العدوى والبكتريا، ويحمي من الإصابة بأمراض كالبرد و الإنفلوانزا.

آلام الدورة الشهرية: يساعد الكركديه على تخفيف الآلام المصاحبة للدورة الشهرية، كما يساعد على ضبط توازن الهرمونات، وتقليل الأعراض الأخرى مثل التقلبات المزاجية، الاكتئاب وزيادة الشهية.

الهضم: كثير من الناس يشربون الكركديه لتحسين الهضم، كما يُستخدم أيضاً لعلاج الإمساك والتقليل من آلام المعدة.

إشباع العطش: الكركديه من المشروبات الرياضية التى تستخدم لإشباع العطش، فهو يعمل كمرطب وملطف للجسم، ويشعرك بالشبع خاصة إذا كان مثلجاً، لذلك هو من المشروبات المفضلة لدى الكثيرين في الصيف خاصةً.

الآثار الجانبية: هناك دائماً احتياطات يجب الانتباه لها عند شرب الكركديه، وذلك في حالات معينة مثل من يعانون من انخفاض ضغط الدم يجب الابتعاد عن تناول الكركديه لأنه يقلل من ضغط الدم وقد يؤدى ذلك لهبوط شديد ومضاعفات خطيرة، كما لا يجب تناوله مع أدوية الضغط لمن يعانون من ارتفاع الضغط لأن ذلك قد يضاعف التأثير.

ويُنصح أيضا بتجنبه تماماً أثناء الحمل لأنه ينشط الرحم ويزيد من انقباضه وقد يؤدى ذلك للإجهاض ومشاكل كثيرة للمرأة الحامل.

ويجب استشارة الطبيب قبل تناوله لمن يتعاطون أدوية لها مفعول الهرمونات مثل حبوب منع الحمل لأنه قد يتداخل معها في التأثير، ويجب استشارة الطبيب قبل تناوله لمرضى السكري لأنه يقلل من مستوى الجلوكوز بالدم، وقد يؤدي ذلك لزيادة تأثير أدوية السكري وبالتالى حدوث مضاعفات.