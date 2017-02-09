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الخميس, 12 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 9 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

سياسة الخصوصية تُهدّد ملايين التطبيقات على متجر «جوجل بلاي»

سياسة الخصوصية تُهدّد ملايين التطبيقات على متجر «جوجل بلاي»

“الأحساء اليوم” – الأحساء

طلبت “جوجل” من مطوري التطبيقات على “متجر جوجل بلاي” اعتماد سياسة خصوصية في تطبيقاتهم ونشرها وتوضيحها ضمن صفحة التطبيق على المتجر وداخل التطبيق نفسه تحت طائلة إزالة التطبيق.

وتلقى المطورون رسالة “جوجل” التي تطلب تطبيقاتهم صلاحيات حساسة كالتعامل مع الكاميرا والمايكروفون وجهات الاتصال وغيرها بوضع سياسة خصوصية يوضحون فيها كيف يتعاملون مع بيانات المستخدمين، مع إلزامية إبراز سياسة الخصوصية في صفحة التطبيق على المتجر وداخله.

وحّذّرت “جوجل” المطورين الذين لايستجيبون لمطلبها قبل منتصف الشهر المقبل بإزالة طلب الصلاحيات الحساسة أوتقييد ظهور التطبيق ضمن المتجر أو حذفه نهائياً منه.

وتنشُد “جوجل” من مطالبتها بإدراج سياسة خصوصية لتوضيح تعاملها مع بيانات المستخدمين الحساسة من أن يرفع من جودة التطبيقات في متجر “جوجل بلاي” الذي تنتشر فيه مئات آلاف التطبيقات سيئة الجودة والتي غالباً ما تطلّب صلاحيات حساسة لا تحتاجها ولا توضح ما الذي ستفعله بالبيانات التي تجمعها.

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