تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الجمعة, 13 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 10 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

الأرصاد: سماء غائمة جزئياً على المناطق الغربية والوسطى والشرقية

الأرصاد: سماء غائمة جزئياً على المناطق الغربية والوسطى والشرقية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئياً على المناطق الغربية والوسطى والشرقية مع فرصة لهطول أمطار متفرقة على منطقتي الرياض والشرقية.

 

كما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية والشرقية من مرتفعات المدينة المنورة.

 

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة, وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون الرياح على الخليج جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تتحول شمالية إلى شمالية غربية في فترة المساء, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

مصادر: توجيهات عُليا للجهات الحكومية بتزويد «المالية» ببيانات موظفيها

مصادر: توجيهات عُليا للجهات الحكومية بتزويد «المالية» ببيانات ...

إمام المسجد النبوي: تهديد المرأة بالطلاق محرم شرعاً

إمام المسجد النبوي: تهديد المرأة بالطلاق محرم شرعاً

خلال اتصال هاتفي.. خادم الحرمين يبحث القضايا الإقليمية مع وزير الخارجية الأمريكي

خلال اتصال هاتفي.. خادم الحرمين يبحث القضايا الإقليمية ...

«عسيري» عن استهداف «الرياض» بصاروخ باليستي: أكاذيب لا تستحق التعليق

«عسيري» عن استهداف «الرياض» بصاروخ باليستي: أكاذيب لا ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*