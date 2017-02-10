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الجمعة, 13 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 10 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

«عسيري» عن استهداف «الرياض» بصاروخ باليستي: أكاذيب لا تستحق التعليق

«عسيري» عن استهداف «الرياض» بصاروخ باليستي: أكاذيب لا تستحق التعليق

“الأحساء اليوم” – الأحساء

علّق اللواء أحمد عسيري مستشار وزير الدفاع المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، على ما أثير حول سقوط صاروخ باليستي على مدينة الرياض بقوله: “أنا لا أعلق على هذا النوع من الأكاذيب، وكل ما يحدث في المملكة أو في مناطق العمليات يعلن من خلال بيان رسمي للتحالف”.

 

وأكد عسيري أن عدم نشر بيان رسمي عن ممارسات المليشيات الحوثية، يعني أن هذا الأمر كذب، وليس لدينا وقت للجدال اللفظي على وسائل الإعلام، نحن في مجال حقائق، ونقول لمن يردد أن المملكة أو بعض المواقع بها تعرضت لاستهداف أن يعطينا بياناً.

 

وأضاف: “تعودنا على المصداقية مع المجتمع السعودي والعربي والدولي، عندما يحدث هذا النوع من العمليات سوف نعلنها، فلا يوجد لدينا ما نخفيه”، بحسب وكالة سبوتنيك.

 

وأشار عسيري إلى أن الميليشيات الحوثية استهدفت المملكة بـ38 صاروخ باليستي حتى اليوم، جميعها ذكرت في بيانات رسمية لقيادة التحالف، ومعظم تلك الصواريخ الفاشلة التي تدعيها المليشيات الإنقلابية تسقط داخل الأراضي اليمنية وتهدد حياة المواطنين.

 

 

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