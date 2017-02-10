تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الجمعة, 13 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 10 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

خلال اتصال هاتفي.. خادم الحرمين يبحث القضايا الإقليمية مع وزير الخارجية الأمريكي

خلال اتصال هاتفي.. خادم الحرمين يبحث القضايا الإقليمية مع وزير الخارجية الأمريكي

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي السيد ريكس تيلرسون.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين في بداية الاتصال، وزير الخارجية الأمريكي بمناسبة تعيينه، وقد عبر الوزير تيلرسون عن تقديره لقيادة ودور المملكة في جلب الاستقرار للمنطقة وأهمية الدور الذي تلعبه لتحقيق السلام في العالم.

كما أكد وزير الخارجية الأمريكي أهمية العمل مع المملكة ووضع خطة شاملة لتقوية العلاقات الثنائية في مجال التعاون العسكري والعمل سويا ضد الإرهاب، وتقوية العلاقات الاقتصادية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، خاصة في ظل تطابق توجهات البلدين في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وسبل تنمية العلاقات الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما تم بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتنسيق الجهود تجاهها بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.وفقا لـ”واس”

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

مصادر: توجيهات عُليا للجهات الحكومية بتزويد «المالية» ببيانات موظفيها

مصادر: توجيهات عُليا للجهات الحكومية بتزويد «المالية» ببيانات ...

إمام المسجد النبوي: تهديد المرأة بالطلاق محرم شرعاً

إمام المسجد النبوي: تهديد المرأة بالطلاق محرم شرعاً

«عسيري» عن استهداف «الرياض» بصاروخ باليستي: أكاذيب لا تستحق التعليق

«عسيري» عن استهداف «الرياض» بصاروخ باليستي: أكاذيب لا ...

الأرصاد: سماء غائمة جزئياً على المناطق الغربية والوسطى والشرقية

الأرصاد: سماء غائمة جزئياً على المناطق الغربية والوسطى ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*