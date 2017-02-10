مستهدفة 3 آلاف مستفيد.. “بر الأحساء” تبدأ صرف بطاقات التأمين الطبي

الأحساء – “الأحساء اليوم”

بدأت جمعية البر بالأحساء، بالتعاون مع جمعية كنف الخيرية، في تسليم بطاقات التأمين الصحي لمستفيديها لتوفير العلاج والرعاية الصحية في عدد من المستشفيات الخاصة، حيث سلّمت أكثر من 600 مستفيد من الأيتام والأرامل المسجلين بالجمعية والجمعيات الأخرى بالأحساء فيما تستهدف 3000 شخص خلال عام 2017م.

وفي السياق، ذكر مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية البر بالأحساء وليد بن خالد البوسيف، أن نائب مدير الجمعية عبدالمنعم بن عبدالعزيز الحسين، سلّم عصر أمس الخميس، في مقر الإدارة العامة للجمعية، عددًا من المستفيدين من المرحلة الأولى من برنامج التأمين الطبي البطاقات الخاصة بهم والبالغ عددهم أكثر من 600 مستفيد.

وأضاف: فيما سيتم تسليم بقية المستفيدين خلال المراحل المقبلة في المراكز التابعة للجمعية والجمعيات الخيرية الأخرى بالأحساء، كما ستقوم مشرفة قسم السيدات بالجمعية عزيزة القرني بتسليم المستفيدات من أمهات الأيتام بمقر الإدارة العامة، لافتًا إلى أن العدد المستهدف في بقية المراحل لعام 2017م يفوق 3000 مستفيد.

وأشار “البوسيف” إلى أن الجمعية وقّعت في وقت سابق مع جمعية كنف الخيرية، اتفاقية شراكة لخدمة الأسر التي فقدت معيلها بتوفير العلاج والرعاية الصحية عن طريق التأمين الطبي المجاني لمن تنطبق عليهم الشروط والمعايير.

من جهته، قال نائب مدير عام الجمعية عبدالمنعم بن عبدالعزيز الحسين، إن الجمعية حرصت على التعاون مع جمعية كنف للاستفادة من خبراتها في جانب تقديم الرعاية الصحية المجانية للأيتام والأرامل وأسر السجناء المسجلين بالجمعية من خلال التأمين الطبي وبحسب الاتفاقية المبرمة مع جمعية كنف، حيث تم بحث بيانات المستفيدين لديها من الأيتام كمرحلة أولى واستوفت جميع بياناتهم وبلغ عددهم 616 يتيمًا وأمهاتهم.

وكشف “الحسين” عن أن الجمعية ستقوم ببحث لبقية الأيتام المسجلين لديها ليتم استكمال جميع المسجلين لديها من الأيتام، كما سيتم العمل على تسجيل الأرامل وأسر السجناء في المرحلة الأخيرة، إضافة إلى تسجيل الأيتام والأرامل وأسر السجناء بالجمعيات الخيرية الأخرى بالأحساء وفق الاتفاقية المبرمة مع جمعية كنف.

ولفت “الحسين” إلى أن الجمعية كلفت أحد موظفيها لمتابعة تسجيل المستفيدين في برنامج “كنف” بعد تدريبه من قبل جمعية كنف فيما يخص التأمين الطبي وآلية متابعته وتقديم الدعم للمستفيدين.