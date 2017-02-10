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الجمعة, 13 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 10 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

مدرستا عبدالله بن عامر والأشعري تكرّمان متفوقيهما وتودعان قائدهما

مدرستا عبدالله بن عامر والأشعري تكرّمان متفوقيهما وتودعان قائدهما

الأحساء – فواز بن يوسف الموسى

أقامت مدرستا عبدالله بن عامر الابتدائية وأبي موسى الأشعري المتوسطة لتحفيظ القرآن بقرية الشعبة، صباح أمس الخميس، حفلًا لطلابهما المتفوقين في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1437 – 1438هـ، وذلك بحضور وكيلي المدرسة خالد القو، وممدوح الرويشد، وعدد من معلميها.

وفي أثناء الحفل، الذي كان من إعداد المرشد الطلابي سامي الحميد وتغطية إعلامية للمنسق الإعلامي بالمدرسة فواز الموسى، قام قائد المدرستين صالح الماص، بتوزيع شهادات التفوق والهدايا على الطلاب المتفوقين.

ومن جانب آخر، قام منسوبو المدرستين بتوديع قائدهم “الماص”؛ بمناسبة انتقاله إلى مدرسة أخرى، مقدمين له جزيل الشكر والتقدير؛ نظير أخلاقه العالية، وحسن تعامله مع الجميع طول فترة قيادته للمدرستين.

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