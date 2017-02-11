مصادر: رخص المعلمين ستكون مدتها 5 سنوات.. وتغيير اختبار “كفايات”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشفت مصادر أن هيئة تقويم التعليم وضعت معايير خاصة لإصدار رخصة المعلمين والمعلمات، المزمع إصدارها لمن يرغب في الانخراط بمهنة التعليم وللمعلمين والمعلمات الذين على رأس العمل، مبينةً أن الرخصة سيتم إصدارها تدريجياً.

وأوضحت المصادر، وفقاً لـ”المدينة”، أن الرخصة المزمعة للمعلمين والمعلمات ستكون مدتها خمس سنوات، وستأتي على أربع درجات لكل درجة معايير محددة، مضيفةً أن الرخصة رقم (3) تُمنح للمعلم الرائد بعد اجتياز معايير خاصة، والرخصة (4) تُمنح للمعلم الخبير والتي يستحقها المعلم أو المعلمة بعد اجتياز المعايير المحددة والاختبارات الشمولية.

وفي سياق متصل، أشارت المصادر نفسها إلى أنه تجري دراسة اختبار “كفايات” المعمول به حالياً تمهيداً لتغييره؛ بهدف التشدد في المعايير المعمول بها من خلال تقسيم الاختبار إلى جزأين (عملي ونظري)، ولتطوير مهنة التعليم والارتقاء بأداء المعلمين والمعلمات.