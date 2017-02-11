السجن والغرامة لـ14 متهمًا بالفساد في أمانة الأحساء

الأحساء – “الأحساء اليوم”

قضت المحكمة الجزائية في الدمام، أول أمس (الخميس)، (حكماً إبتدائياً) بالسجن والغرامة لثلاثة قياديين في أمانة محافظة الأحساء و11 متهمًا، بعدما أدانتهم بالتزوير والتفريط في المال العام والتحكم في المواطنين.

وبحسب “عكاظ”، فقد بلغ إجمالي الأحكام التي طالت المتهمين 36 عامًا سجنًا (منها خمسة أعوام لكل من خمسة متهمين)، وغرامات مالية تقدر بـ3.45 مليون ريال، إضافة إلى رد مبالغ مصروفة لبعضهم دون وجه حق تقدر بـ21.174.628 ريالا.

فيما قرّرت المحكمة إعادة أوراق القضية لهيئة الرقابة والتحقيق بالأحساء في ما يتعلق بالمتهم الغائب (مصري الجنسية) لفرز أوراق قضية له، وللهيئة إقامة دعواها ضده متى ما حضر لمحاكمته.

ووفق حيثيات الأحكام؛ أكدت المحكمة أن المتهمين أدينوا بجرائم التزوير، والاستعمال والتفريط في المال العام، والتحكم في أفراد الرعية وتكليفهم بما لا يجب عليهم نظاماً، واشتغال بعضهم بالتجارة رغم أنهم موظفون عامون.

وشملت أحكام السجن خمسة أعوام لكل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والثامن، والسجن عامين للمتهمين الخامس والسادس، وعاما لكل من المتهمين السابع والتاسع والـ10 والـ11 والـ12 والـ13 والـ14.

وضمت أحكام الغرامات عن جرائم التزوير كل المتهمين، وبلغت 500 ألف ريال لكل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والثامن، و200 ألف للمتهم الـ12، و150 ألف ريال للمتهمين الخامس والسادس، و100 ألف للمتهمين السابع والتاسع والـ11 والـ13 والـ14.

أما أحكام رد المبالغ المصروفة دون وجه حق فشملت ستة متهمين، إذ قضت على المتهم السابع برد مبلغ 546.228 ريالا، والمتهم الثامن برد 12.073.250 ريالا، والمتهم التاسع برد مبلغ 95 ألف ريال، والمتهم الـ10 برد 1.201.650 ريالا، والمتهم الـ11 برد 321.750 ريالا، والمتهم الـ12 برد مبلغ 6.936.750 ريالا.

وتعود تفاصيل قضية الفساد –وفقًا لما نشرته “عكاظ” في 6/‏8/‏2016- إلى اتهام 16 شخصًا، بينهم قياديون وأصحاب مؤسسات على خلفية تجاوزات في 23 قضية نتج عنها تفريط في المال العام بقيمة 68 مليون ريال. وواجهت هيئة الرقابة والتحقيق في المحافظة المتهمين بـ395 دليلا، وأحالت كامل الملف إلى المحكمة الجزائية.