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السبت, 14 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 11 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

قوات الأمن تنفذ عمليتين أمنيتين في جدة والمدينة

قوات الأمن تنفذ عمليتين أمنيتين في جدة والمدينة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

ذكرت أنباء قيام قوات الأمن بعملية جديدة في جدة والمدينة فجر اليوم السبت، حيث تبادلت إطلاق النار مع عدد من الإرهابيين المنتمين إلى تنظيم داعش، بمشاركة جوية.

وأشارت الأنباء إلى أن اشتباكات جرت في حي المحاميد، المحاذي لحي الحرازات، وهو الحي الذي شهد عملية أمنية مماثلة قبل أسبوعين، وحاصرت قوات الأمن عددًا من الإرهابيين بالحي، وألقت القبض على بعضهم، فيما أمنت قوات الطوارئ محيط منطقة العمليات، في جنوب شرق جدة، حرصًا على سلامة الأهالي قبل الانتهاء من فحص الموقع، الذي تم اقتحامه فجر السبت، من جهة أخرى طوقت قوات الأمن موقعاً للإرهابيين بحي الربوة في المدينة المنورة.

ومن المنتظر أن تصدر وزارة الداخلية بياناً مفصلا عن الحادثة خلال الساعات القادمة.

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