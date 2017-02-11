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السبت, 14 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 11 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

مصادر: توجه نحو رفع الدعم عن الخبز

مصادر: توجه نحو رفع الدعم عن الخبز

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشفت مصادر باللجنة الوطنية للمخابز في مجلس الغرف السعودية عن وجود توجه نحو رفع الدعم عن جميع أنواع الدقيق خلال الشهور المقبلة، فيما استبق بعض المخابز القرار بتخفيض حجم ووزن الأرغفة.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الوطن”، أن رفع الدعم عن الخبز سيكون من خلال سيناريوهين؛ إما تخفيض وزن الرغيف، أو تقليل عدد أرغفة الخبز من أربعة أرغفة للريال الواحد إلى رغيفين فقط.

وبحسب المصادر فإن عدداً كبيراً من المخابز اتخذت خطوات فعلية لخفض وزن الخبز؛ حيث قام بعضها بتصغير أحجام رغيف الخبز إلى حدود نصف الحجم العادي، فيما خفض بعض المخابز عدد الأرغفة إلى 3 بدلاً من الأربعة للريال الواحد.

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