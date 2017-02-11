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السبت, 14 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 11 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الإسكان” تمهل 30 ألف مكتب عقاري 3 أشهر لتصحيح أوضاعهم

“الإسكان” تمهل 30 ألف مكتب عقاري 3 أشهر لتصحيح أوضاعهم

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشف مصدر بوزارة الإسكان، أن الوزارة أعطت المكاتب العقارية في المملكة والمقدر عددها 30 ألف مكتب مهلة ثلاثة أشهر كحد أقصى بهدف تصحيح أوضاعها.

يأتي هذا استعداداً لإطلاق برنامج ‘‘إيجار‘‘، والبدء في تسجيل عقود الإيجار الجديدة عن طريق الشبكة الإلكترونية، والتي ينتظرها الكثير من المستأجرين؛ نظراً لارتفاع أسعار الإيجارات المتواصل.

وقال المصدر: ‘‘إن برنامج ‘‘إيجار‘‘ يهدف إلى خلق بيئة عقارية تقضي على العشوائية وتنظم السوق، بما يحفظ حقوق المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن مرحلة تسجيل عقود الإيجار ستتم تدريجياً، بحسب ‘‘المدينة‘‘.

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