تسجيل الدخول
مستخدم جديد
السبت, 14 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 11 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

مختصون يتوقعون ارتفاع أسعار التأمين على المركبات بنسبة 10% خلال العام الجاري

مختصون يتوقعون ارتفاع أسعار التأمين على المركبات بنسبة 10% خلال العام الجاري

“الأحساء اليوم” – الأحساء

توقع مختصون أن تشهد أسعار بوالص تأمين المركبات ارتفاعاً يصل إلى 10% خلال عام 2017م، كما توقعوا أن تشهد أسعار التأمين الصحي استقراراً، في ظل الأرباح التي حققها القطاع خلال العام الماضي.

وأوضح مستشار التأمين المهندس عدنان خوجة، وفقاً لـ”المدينة”، أن إلزام مؤسسة النقد للشركات بالتقيّد بمتوسط الأسعار الذي يضعه الخبير الاكتواري أسهم في وقف حرب الأسعار بين الشركات والخسائر ربع السنوية للقطاع، خاصة في محفظة المركبات، متوقعاً أن ترتفع أسعار تأمين  المركبات بنسبة 5 إلى 10% خلال العام الحالي.

من جانب آخر، توقع المختصون أن تشهد أسعار التأمين الصحي استقراراً، مستبعدين أن تؤثر القرارات المتعلقة بالمرافقين والتابعين على أسعار التأمين الصحي في الوقت الحالي، كونها قد تدفع العديد لمغادرة المملكة.

ويأتي توقع المختصين باستقرار أسعار التأمين الصحي استنادًا إلى ارتفاع أرباح قطاع التأمين من (803) ملايين ريال في عام 2015 إلى (2.1) مليار عام 2016م.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

كتابات العدل تصدر 21.5 وكالة في الدقيقة خلال العام الجاري

كتابات العدل تصدر 21.5 وكالة في الدقيقة خلال ...

وزير التجارة: بدء مناقشة صرف 200 مليار ريال لدعم القطاع الخاص الأسبوع المقبل

وزير التجارة: بدء مناقشة صرف 200 مليار ريال ...

الحملة الوطنية السعودية تصل لمحطتها 71 في لبنان ضمن برنامجها الشتوي

الحملة الوطنية السعودية تصل لمحطتها 71 في لبنان ...

“الإسكان” تمهل 30 ألف مكتب عقاري 3 أشهر لتصحيح أوضاعهم

“الإسكان” تمهل 30 ألف مكتب عقاري 3 أشهر ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*