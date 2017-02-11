مختصون يتوقعون ارتفاع أسعار التأمين على المركبات بنسبة 10% خلال العام الجاري

“الأحساء اليوم” – الأحساء

توقع مختصون أن تشهد أسعار بوالص تأمين المركبات ارتفاعاً يصل إلى 10% خلال عام 2017م، كما توقعوا أن تشهد أسعار التأمين الصحي استقراراً، في ظل الأرباح التي حققها القطاع خلال العام الماضي.

وأوضح مستشار التأمين المهندس عدنان خوجة، وفقاً لـ”المدينة”، أن إلزام مؤسسة النقد للشركات بالتقيّد بمتوسط الأسعار الذي يضعه الخبير الاكتواري أسهم في وقف حرب الأسعار بين الشركات والخسائر ربع السنوية للقطاع، خاصة في محفظة المركبات، متوقعاً أن ترتفع أسعار تأمين المركبات بنسبة 5 إلى 10% خلال العام الحالي.

من جانب آخر، توقع المختصون أن تشهد أسعار التأمين الصحي استقراراً، مستبعدين أن تؤثر القرارات المتعلقة بالمرافقين والتابعين على أسعار التأمين الصحي في الوقت الحالي، كونها قد تدفع العديد لمغادرة المملكة.

ويأتي توقع المختصين باستقرار أسعار التأمين الصحي استنادًا إلى ارتفاع أرباح قطاع التأمين من (803) ملايين ريال في عام 2015 إلى (2.1) مليار عام 2016م.