وزير التجارة: بدء مناقشة صرف 200 مليار ريال لدعم القطاع الخاص الأسبوع المقبل

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، أن الأسبوع المقبل سيشهد انطلاق ورش عمل لمناقشة القطاع الخاص، بشأن كيفية صرف الدعم المقرر تقديمه للقطاع كقروض طويلة الأجل خلال أربع سنوات والمقدر بـ200 مليار ريال.

وأوضح الدكتور القصبي، خلال اللقاء الذي استضافته غرفة جدة مؤخراً، وفقاً لـ”عكاظ”، أن الورش ستناقش مع ممثلي القطاع الخاص الطريقة المثلى لصرف الدعم المشار إليه.

وفيما كشف الوزير عن إنشاء هيئة “ملكية فكرية” مستقلة تحت رئاسته، تختص بحماية الحقوق الفكرية، بعد أن أنهت “هيئة الخبراء” دراسة كافة الجوانب المتعلقة بها، أشار إلى أن أنظمة عديدة يجري العمل عليها حالياً، منها أنظمة: الشركات الإلكترونية، والرهن التجاري، والامتياز التجاري، والإفلاس، والشركات المهنية.