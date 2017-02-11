دراسة: زيت السمك يعالج مشاكل مرضى الربو

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة روشستر بنيويورك في الولايات المتحدة، أن استهلاك زيت السمك يُخفِّف معدل النوبات والأعراض المصاحبة لمرضى الربو؛ لاحتوائه على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تُقلِّل التهابات الجسم دون إثارة جهاز المناعة، كما أنها تُخفِّض إنتاج أجسام مضادة في الجسم “IGE” تُسبِّب حساسية الربو.

واعتمدت أبحاث الدراسة التي نُشرت في دورية “JCI” العلمية على عينات من 17 مريضاً بالربو، تمَّ عزل خلايا مناعية من كل منهم في المعمل، وحقنها بأحماض أوميغا 3، وتبيَّن نجاح ذلك في تقليل إنتاج الخلايا للأجسام المضادة IGE.

ونبَّهت نتائج الدراسة في الوقت ذاته لضرورة البحث عن حبوب ذات جودة عالية من زيت السمك، باعتبار أن بعض المنتجات المتوفِّرة في الأسواق لا تحتوي على أحماض أوميغا 3 دون مكونات أخرى تعيق فوائدها، كما حثَّت النتائج على شراء الأنواع الصافية ذات الجودة العالية من زيت السمك لعلاج الربو، والتي تُعرف باسم 17 – HDHA.