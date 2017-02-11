استطلاع: 53% من السعوديين يتابعون الصحف الإلكترونية و23% الورقية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام حول (اتجاهات السعوديين نحو قراءة الصحف اليومية) -بمشاركة (1016) مواطنًا من مختلف مناطق المملكة، حيث جاءت نسبة الذكور منهم (55%)، في حين بلغت نسبة الإناث (45%)- تفوق الصحف الإلكترونية في الحصول على متابعة القراء بنسبة (53%)، بينما حصلت الصحف الورقية على نسبة (23%).

وتوزّعت بقية الآراء على قراءة الصحف الورقية والإلكترونية معًا بنسبة (16%)، بينما جاءت نسبة من يقرأ النسخ الإلكترونية للصحف على شبكة الإنترنت فقط (8%).

وأوضح الاستطلاع -الذي أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني- أن 39% من السعوديين ليس لديهم اهتمام بقراءة الصحف اليومية، بينما أفاد (23%) أنهم يحرصون على قراءة الصحف اليومية بصفةٍ دائمة.

وفي هذا الجانب، أوضح الأفراد الذين لا يقرأون الصحف اليومية أنهم يتابعون الأخبار عبر القنوات التلفزيونية بنسبةٍ أعلى بلغت (35.5%) مقابل (4%) عبر الإذاعات، و(22%) عبر السناب شات، بينما جاءت متابعة الأخبار عبر تويتر بنسبة (20%)، وبرنامج الواتساب بنسبة (12%).

وبيّنت نتائج الاستطلاع أن النساء السعوديات يفضّلن قراءة الصحف الإلكترونية بنسبة 52%، والصحف الورقية بنسبة 25%، أمّا الرجال، فيفضلون قراءة الصحف الإلكترونية بنسبةٍ أعلى من النساء بلغت 54%، وأقل اتجاه الصحف الورقية بنسبة 22%.وفقا لـ”واس”

وتؤثر الفئات العمرية في اتجاهات الأفراد نحو قراءة الصحف، حيث أكد الاستطلاع أن من تجاوزت أعمارهم 50 سنة يفضّلون قراءة الصحف الورقية بنسبة 43%، بينما الشباب -في الفئة العمرية من 20 إلى أقل من 30 سنة- يفضّلون قراءة الصحف الإلكترونية بنسبة 70%.

ويذكر أن الاستطلاع نُفّذ يوم الأربعاء الماضي، 12 / 5 / 1438 هـ، في فترةٍ زمنية قصيرة بلغت 6 ساعات، وذلك من خلال منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع عينة الاستطلاع عبر مركز اتصال هاتفي مخصّص لهذا الغرض.