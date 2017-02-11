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السبت, 14 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 11 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

فرق الدفاع المدني تنتشل جثتين لعاملين سقطا بحفرة صرف بالرياض

فرق الدفاع المدني تنتشل جثتين لعاملين سقطا بحفرة صرف بالرياض

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال جثتين لعاملين سقطا بحفرة صرف بعد إشارة الندوة باتجاه الشرق وقد تواجد بالموقع الجهات الأمنية والإسعافية حتى انتشال الجثتين .

وصرح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بمنطقة الرياض، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 3:48 مساء، يفيد بسقوط عاملين داخل صرف بعد إشارة الندوه بإتجاه الشرق ، حيث تم توجيه فرقتين إسعافية وفرقة استجابة متقدمة وبعد وصول أول فرقة اسعافية اتضح وجود حالتين وفاة تم استخراجها من قبل فرق الدفاع المدني، وتمركزت الفرق الاسعافية حتى انتهى الحدث.

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