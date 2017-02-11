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السبت, 14 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 11 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

المملكة بالمرتبة 76 عالمياً في سُرعة الإنترنت

المملكة بالمرتبة 76 عالمياً في سُرعة الإنترنت

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلنت شركة “OpenSignal” الاستشارية، تصدُّر الإمارات قائمة الدول العربية من حيث جودة وسرعة الإنترنت خلال العام الماضي، فيما جاءت المملكة في مرتبة متأخرة خِلافاً للمتوقع.

واحتلت الإمارات المرتبة 12 عالمياً، تلتها “عمان في المرتبة 17، تونس 39، لبنان 47، المغرب 55، قطر 60، الأردن 66، البحرين 67، الكويت 72، السعودية 76″، فيما تربَّعت سنغافورة على عرش القائمة بسرعة إنترنت بلغت 46 ميجابايت في الثانية، وبلغ المعدل العالمي 17.4 ميجابايت بالثانية.

وتعتبر شركة OpenSignal شركة متخصصة في رسم خرائط التغطية اللاسلكية، ومصادر البيانات، وتحديد جودة نقل الإشارة من مزودي الخدمة للمستخدمين عن طريق استخدام تطبيقها المثبت لدى المستخدمين.

 

 

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