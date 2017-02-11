تسجيل الدخول
مستخدم جديد
السبت, 14 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 11 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

بالصور .. 75 متقاعدًا من الأحساء يزورون “الجنادرية”

بالصور .. 75 متقاعدًا من الأحساء يزورون “الجنادرية”

الأحساء – عيسى الموسى

نظّمت الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالأحساء، يوم الأربعاء الماضي، رحلة إلى المهرجان الوطني للتراث والثقافة الحادي والثلاثون بالجنادرية، شارك فيها نحو 75 متقاعدًا بصحبة عائلاتهم، يتقدّمهم مدير الجمعية عبدالعزيز الشعيبي، ونائبه المهندس نامي النامي.

وفي الأثناء، تجوّل المتقاعدون في جنبات المهرجان المتعددة، حيث اطلعوا على ما يكنه تراث الأجداد من رسوخ وأهمية المحافظة عليه، ولمسوا ما طرأ من تطور إيجابي على حياة المواطن خلال الفترات السابقة منذ عهد المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وحتى عهدنا الراهن تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله ورعاه).

وفي نهاية الزيارة، أشاد المتقاعدون بـ”الجهود الجبارة التي بذلتها رئاسة الحرس الوطني الجهة المشرفة على تنظيم المهرجان”؛ مما أكسبه هذا التميز والقوة في الإعداد والتنظيم الذي وصفوه بالرائع.

IMG_4168 IMG_4169 IMG_4170 IMG_4172 IMG_4173 IMG_4174

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

السجن والغرامة لـ14 متهمًا بالفساد في أمانة الأحساء

السجن والغرامة لـ14 متهمًا بالفساد في أمانة الأحساء

مدرستا عبدالله بن عامر والأشعري تكرّمان متفوقيهما وتودعان قائدهما

مدرستا عبدالله بن عامر والأشعري تكرّمان متفوقيهما وتودعان ...

مستهدفة 3 آلاف مستفيد.. “بر الأحساء” تبدأ صرف بطاقات التأمين الطبي

مستهدفة 3 آلاف مستفيد.. “بر الأحساء” تبدأ صرف ...

ملتقى الإعلام الإلكتروني يناقش أثر مواقع التواصل في تحقيق الأمن الوطني

ملتقى الإعلام الإلكتروني يناقش أثر مواقع التواصل في ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*