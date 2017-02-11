بالصور .. 75 متقاعدًا من الأحساء يزورون “الجنادرية”

الأحساء – عيسى الموسى

نظّمت الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالأحساء، يوم الأربعاء الماضي، رحلة إلى المهرجان الوطني للتراث والثقافة الحادي والثلاثون بالجنادرية، شارك فيها نحو 75 متقاعدًا بصحبة عائلاتهم، يتقدّمهم مدير الجمعية عبدالعزيز الشعيبي، ونائبه المهندس نامي النامي.

وفي الأثناء، تجوّل المتقاعدون في جنبات المهرجان المتعددة، حيث اطلعوا على ما يكنه تراث الأجداد من رسوخ وأهمية المحافظة عليه، ولمسوا ما طرأ من تطور إيجابي على حياة المواطن خلال الفترات السابقة منذ عهد المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وحتى عهدنا الراهن تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله ورعاه).

وفي نهاية الزيارة، أشاد المتقاعدون بـ”الجهود الجبارة التي بذلتها رئاسة الحرس الوطني الجهة المشرفة على تنظيم المهرجان”؛ مما أكسبه هذا التميز والقوة في الإعداد والتنظيم الذي وصفوه بالرائع.