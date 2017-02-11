المستشفى الجامعي بالخبر يستضيف ندوة علمية عن هشاشة العظام

الأحساء – “الأحساء اليوم”

نظّمت الجمعية السعودية لهشاشة العظام، وقسم جراحة العظام في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، مؤخرًا، الندوة العلمية لهشاشة العظام، والتي استضافها المستشفى الجامعي في المجمع السكني رقم (1) في الخبر، برعاية وحضور مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المشرف العام على المستشفى الدكتور عبدالله الربيش، ومشاركة عدد من المتخصصين في جراحة العظام من مستشفيات المملكة والجامعات السعودية.

ومن جانبه، أكد رئيس قسم جراحة العظام بالإنابة في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الدكتور دخيل الدخيل، أن هذه الندوة العلمية عن هشاشة العظام هي تحديث في مرض هشاشة العظام وهو مرض يعتبر من الأمراض العصرية التي تحمل الكثير من المشاكل سواء كان في التشخيص أو طرق العلاج، بحضور متحدثين من أعضاء الجمعية السعودية لهشاشة العظام ومتحدثين من خارج المملكة حيث تحدث عن كيفية العلاج والتشخيص عن طريق الأدوية أو النصائح العلمية الحديثة وعلاج أكثر الأمراض في هذا التخصص.

وأضاف الدكتور الدخيل، بأن هذا المرض يصحبه العبء الاقتصادي لمعالجة من هم فوق الـ60 عامًا والمعروف على مستوى العالم أن هذه الفئة العمرية تصاحبها ازدياد في الإصابة، وهذا ماله أهمية كبرى في علاج المرض منذ 15 عامًا تقريبًا لمحاولة معالجة هذه الفئة العمرية التي قد تسبب عبئًا في المستقبل القريب، حيث تحتوي الندوة العلمية على محاضرات على المستوى الأساسي، إلى جانب شرح مستجدات العلاج وطرق تشخيص الهشاشة.

وتابع: هناك نشطاء في الأبحاث قدمت من خلال الجمعية ونشرت في مجلات سعودية للطب أو أبحاث نشرت لأطباء في جامعة الإمام عبدالرحمن من قسم جراحة العظام في المستشفى الجامعي بالخبر، وأحدثها كان علاج الهشاشة عن الخلايا الجذعية وتم قبولها ونشرها ولدينا تطوير لهذا البحث، حيث تم اجتياز المرحلة منه بالتعاون مع جامعة أسترالية سواء كان العلاج بالطريقة المخبرية أو التشخيصية أو لتوثيق مدى الاستجابة للعلاج في الخلايا الجذعية بالنسبة للهشاشة وهناك المرحلة الثانية القائمة، حيث نتوقع أن يكون هناك تعاون من كليات أو جامعات خارج المملكة.

من جانبه، قال سكرتير عام الجمعية السعودية لهشاشة العظام الدكتور محمد شاكر، “إننا تحدثنا عن علاج هشاشة العظام ومستجدات الحديثة في علاجها، وعن كيف للطبيب المعالج كيف يحتاج العلاج الأمثل للهشاشة، ومتى يبدأ العلاج والمدة، وكذلك المضاعفات ومن الشخص الذي يتعالج والذي لا يتعالج حسب الحالة، وعن خطورة المرض الذي قد يؤدي إلى مضاعفات كبيرة تجعل حياة الإنسان أو نوعية الحياة تتدهور بشدة وقد يؤدي هذا المرض إلى كسر في الورك، وبذلك قد يصاحبه وفاة للمريض -لا قدر الله- حيث إن 25% من الذين يصابون بكسر الورك يموتون في السنة الأولى؛ نتيجة مضاعفات التي تحصل وكسر العمود الفقري قد يؤدي إلى مشاكل في التنفس والهضم ومشاكل قصر القامة واحتداب الظهر وقد يؤدي إلى الوفاة.

ووجّه الدكتور شاكر، عموم أفراد المجتمع إلى العناية بالعظام من نعومة الأظفار وكذلك الاستثمار في عظم الأطفال وبنائه من الطفولة يحمي من الهشاشة في المستقبل، منوّهًا بأن الأطفال حاليًا يلتهون بالألعاب الرقمية فهذه تمنعهم من مزاولة الرياضة وتضرهم جسديًا وعظامهم، حيث يعتمدون على التغذية السيئة والطعام المضر والمشروبات الغازية، وهذه أسلحة ضارة بالعظام، مضيفًا: “وأوجه الآباء أن يكونوا قدوة صالحة للأبناء بعدم التدخين، حيث إن الأب المدخن أغلب الظن أبناؤه مدخنون، وهذه العادة ضارة عليهم وتسبب لهم هشاشة في المستقبل، وأنصح بالتعرّض المعتدل لأشعة الشمس والتغذية السليمة والرياضة منذ الصغر وحتى الكبر”.