“هيئة الاتصالات”: إحصائية سرعة الإنترنت المنشورة غير رسمية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنه بشأن إحصائيات سرعة الإنترنت عبر تقنية الجيل الرابع في المملكة؛ والتي يتم نشرها من أحد التطبيقات، والتي تم تداولها من بعض وسائل الإعلام مؤخراً، أن تلك الإحصاءات لسرعة الإنترنت مبنية على دراسات وتحليل لذلك التطبيق، وللذين فقط قاموا بتنزيل ذلك التطبيق، وليس مؤشر رسمي لسرعة الإنترنت، وهذا بطبيعة الحال لا يعطي تحليل شامل ودقيق؛ إذ أن ذلك يعتمد على عدة عوامل منها حجم العينة المستخدم في إجراء الإحصائية، وتوزيعها على مستوى المنطقة الجغرافية المراد إجراء قياسات فيها، فضلا عن ظروف إجراء القياسات نفسها.

وأشارت إلى أن هذا يتضح من تفاوت ترتيب الدول في الإحصاءات المنشورة من قبل عدد من مالكي التطبيقات ذات مجال العمل المشابه، لأن الإحصاءات الدقيقة لترتيب السرعات تتطلب توفر منهجية دقيقة تأخذ في الحسبان جميع العوامل المؤثرة على القياسات التي تتم على تقنية محددة،مؤكدة على أن الاتحاد الدولي للاتصالات وهو وكالة الامم المتحدة المتخصصة بالاتصالات لم يصدر عنها إحصائية رسمية فيما يتعلق بسرعة الانترنت عبر تقنية الجيل الرابع للدول.

الجدير بالذكر أن المملكة تحتل المرتبة الثانية عربياً بالنسبة لسرعة الإنترنت عبر شبكات الهاتف الثابت، وذلك وفقا لتقارير الاتحاد الدولي للاتصالات.