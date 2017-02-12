بدء محاكمة المتهمين في قضية سقوط مظلة ثانوية الريش

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تُجري محكمة أبها الجزئية محاكمة 8 متهمين بالقتل شبه العمد في حادثة سقوط مظلة ثانوية بنات الريش بمحافظة محايل عسير، والتي وقعت قبل اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي، وتسببت في وفاة الطالبة فاطمة إبراهيم عواض وأصابت 27 طالبة أخرى.

حضر الجلسة الأولى والد الطالبة المتوفاة، والمطالب بالحق الخاص، والمتهمون في القضية وهم: مديرا شؤون المباني والصيانة السابقان بتعليم محايل المسجونان على ذمة القضية، والمقاول وأحد المهندسين من جنسية عربية، بالإضافة إلى حضور مدير تعليم محايل السابق هاشم الحياني، وقائدة المدرسة التي شهدت الحادثة، حيث حضرت برفقة زوجها بحسب ‘‘المدينة‘‘.

وكانت الجلسة تمهيدية، واستمع فيها ناظر القضية لمطالب والد الطالبة، والتأكد من حضور أطراف القضية وتم تحديد موعد الجلسة الثانية يوم الأربعاء المقبل.

وأشارت مصادر، إلى أن هيئة التحقيق والادعاء العام، وجهت للمتهمين تهمة القتل شبه العمد، بنسب مسؤولية متفاوتة حسب التقرير النهائي الذي صدر من اللجنة المشكلة من قبل سمو أمير منطقة عسير.

وكانت هيئة التحقيق استجوبت جميع أطراف القضية وقضت بحبس عدد منهم فيما تم إطلاق سراح البقية بالكفالة الحضورية لحين عقد جلسات المحاكمة.

وأوصت لجنة مشكلة من وزير التعليم، بإنهاء تكليف كل من مدير تعليم محايل، ومدير المباني ومدير التشغيل والصيانة وقائدة المدرسة وإحالتهم للتحقيق.