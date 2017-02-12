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الأحد, 15 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 12 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

مطالبات بـ”سعودة” قطاع النقل البري لارتفاع تكاليف العمالة الوافدة

مطالبات بـ”سعودة” قطاع النقل البري لارتفاع تكاليف العمالة الوافدة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

دعا مستثمرو النقل البري، إلى تشكيل فريق عمل من شركات النقل لدراسة ‘‘سعودة‘‘ القطاع في كافة الشركات، نظراً لارتفاع تكاليف العمالة الوافدة.

جاء هذا خلال اجتماع مستثمري النقل البري الموسّع الذي أقيم في غرفة الشرقية، بحسب ما ذكر رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية، بندر الجابري، وفقاً لصحيفة ‘‘الوطن‘‘.

وقال ‘‘الجابري‘‘: ‘‘إن المستثمرين طالبوا بتفعيل التراخيص الإلكترونية، كما طالب الناقلون بدعم هيئة النقل لتخصيص مناطق للنقل خارج المدن الرئيسية لتخفيف ضغط الشاحنات عن المدن، وتكون برسوم رمزية‘‘.

وأضاف، أن المستثمرين طالبوا أيضاً بتوفير الخدمات الإنسانية للسائقين، كذلك خدمات الصيانة والتزوّد بالوقود للمركبات، على غرار ما هو حاصل في عدد من الدول المجاورة، منوهين بتجاوب عدد من الجهات المعنية مع هذه الفكرة وتنفيذها بشكل مختصر في المنطقة الشرقية.

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