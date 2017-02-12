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الأحد, 15 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 12 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

الطقس.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح تحد من الرؤية على الشرقية

الطقس.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح تحد من الرؤية على الشرقية

الأحساء – واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة الى غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدي الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية كذلك على مرتفعات عسير و جازان والباحة (مكة المكرمة الشرقية منها).
كما توقعت هطول أمطار متفرقة على شمال المملكة، وتكون الضباب على المنطقة الشرقية وأجزاء من شمال ووسط المملكة خلال الليل.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون الرياح على الخليج ،شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

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