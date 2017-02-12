“الأرصاد” تُغرِم 48 منشأة وتُغلق 11 مصنعاً مخالفاً للاشتراطات البيئية

الأحساء – واس

غرّمت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 48 منشأة مخالفة للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية، وكذا إغلاق 11 مصنعاً في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، تبوك، والمناطق الجنوبية.

وتهدف حملات الهيئة التفتيشية التي شملت مصانع للمنتجات الخرسانية والألمونيوم والزجاج والبلاستيك، كذلك مصانع تكرير الزيوت والخدمات الصناعية والكسارات، إلى تطبيق النظام العام للبيئة في المملكة ولوائحه التنفيذية، والتأكد من التزام جميع المنشآت الصناعية والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئة التي تضمن صَون البيئة وحماية مقدرات الوطن وسلامة بيئة المجتمع.